وزير الخارجية المغربي: الانتخابات حاسمة للشرعية في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الانتخابات حاسمة للشرعية في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، تناول تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد بوريطة حرص المغرب على التواصل مع المؤسسات الليبية والعلاقات القوية بين الشعبين.

ودعا كافة الأطراف إلى "تغليب مصلحة ليبيا".

وأشار إلى أن هناك عراقيل تشوب مسار الانتخابات الليبية يمكن تجاوزها بالإرادة الصادقة والحوار الهادئ.

وشدد على أن الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري مهمة ويجب أن تكون شفافة وسليمة.

وأضاف: "يجب خلق انسجام بين كل أطياف الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار، ومستعدون لتقديم جميع السبل لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا".

ولفت إلى أن بلاده ليس لديها أي أجندة بالملف الليبي و"همنا هو تحقيق الاستقرار والسلام هناك".

بدوره، قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الشكر للمغرب على مساندته الدائمة لمشروع المصالحة في البلاد.

وأوضح أن المغرب دائما كان يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في البلاد.

وأضاف: "أبلغني وزير الخارجية المغربي أن بلاده تبنت عدة لقاءات للوصول إلى حل للنقاط الخلافية في مسار السلام للوصول للتسوية النهائية".

وتابع: "سنعقد ملتقى لرجال الأعمال الليبيين والمغاربة في الأسابيع المقبلة".

ولفت إلى أن "المغاربة الموقوفين في ليبيا 195، وهم بحالة جيدة".

وأكد على أن ليبيا ستعمل على الاستفادة من التجربة المغربية خلال إتمام المصالحة في البلاد.