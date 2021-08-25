فرنسا تدعو إلى "الحوار" بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت فرنسا إلى "الحوار" من أجل "الاستقرار" الإقليمي، بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب.

وحثت باريس البلدين اليوم الأربعاء كلا من الجزائر والمغرب، على العودة إلى منطق "الحوار" من أجل "الاستقرار" في منطقة المغرب العربي.

وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها".

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، موضحاً أن القنصليات ستستمر في مباشرة عملها التقليدي دون أن تتجاوز حدودها.

ووجه لعمامرة انتقادات للرباط، متهما إياها بـ"استهداف أمن الجزائر" من خلال "أعمال عدائية".

في المقابل أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر، معتبرا أنه "غير مبرر"، مشددا على أن الاتهامات غير صحيحة.