3 فئات كفل قانون الطفل حصولهم على معاش شهرى.. إقرأ التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - منح القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن.

وجاءت المادة (49) لتقضي بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :

1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر.