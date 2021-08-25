أمريكا تدعو الأطراف اليمنية إلى إنهاء جميع أشكال العنف فورا

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

دعت الولايات المتحدة الأمريكية أطراف النزاع في اليمن إلى ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف في البلاد بشكل عاجل.



وذكرت الخارجية الأمريكية في تغريدات لها أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد ناقشت مسألة وقف إطلاق النار في اليمن، ومعالجة الأزمة الإنسانية والصعوبات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم الصراع.

وشددت المسؤولة الأمريكية على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن لاستعادة الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ولفتت إلى أنه لا يمكن إغفال الجانب البشع للصراع في اليمن وهي الانتهاكات التي يواصل الحوثيون ارتكابها ضد الأطفال، وقالت إن بلادها قلقة بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن تجنيد الحوثيين للأطفال في معسكرات التدريب