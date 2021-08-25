شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليرا يودي بحياة 1768 شخصاً في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت السلطات الصحية في نيجيريا أن وباء الكوليرا أودى بحياة 1768 شخصا في البلاد منذ ظهوره في شهر يناير الماضي.

وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا الدكتور تشيكوي إيهيكويزو إنه تم تسجيل 47 ألفا و603 حالات مشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في 23 ولاية وبالعاصمة الفيدرالية حتى منتصف شهر أغسطس الجاري ،مؤكداً أن الجهود تضاعفت في محاولة للسيطرة على الوضع ومنع تفاقمه.

كما أشار إلى أن من بين التحديات التي تعرقل مواجهة انتشار الوباء نقص المياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وعدم كفاية الطواقم الطبية لمعالجة وباء الكوليرا فضلاً عن عدم كفاية نشر التلاقيح في المناطق المتضررة.

يذكر أن نيجيريا تعتبر من بين الدول الأفريقية التي تواجه فيروس الإيبولا إلا أنها باتت تشهد في السنوات الأخيرة ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا.