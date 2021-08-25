ما سبب الانخفاض القياسي في أعداد المواليد في كوريا الجنوبيّة؟

25 أغسطس , 2021
كوريا الجنوبية
سجّلت كوريا الجنوبيّة انخفاضاً قياسياً في عدد المواليد في حزيران/يونيو، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، في أحدث مؤشر على الانخفاض المستمر في عدد المواليد.
وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكوريّة، أنّ إجمالي 21 ألفاً و526 طفلا ولدوا في حزيران/يونيو بانخفاض 2.7% عن العام السابق، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
ويمثّل هذا أدنى مستوى للمواليد خلال شهر حزيران/يونيو منذ عام 1981، عندما بدأت وكالة الإحصاءات في جمع البيانات ذات الصلة.
وفي الربع الثاني ، وصل عدد المواليد الجدد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 66 ألفا و398 بانخفاض 2.7 % عن العام السابق.
وارتفع عدد الوفيات للشهر الرابع على التوالي في حزيران/يونيو وسط شيخوخة سكّانية سريعة.
ووصل عدد الوفيات إلى 24391 في حزيران/يونيو بزيادة 3.1% عن العام السابق. وارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 75049 في الربع الثاني.
وأدّى ذلك إلى انخفاض عدد سكان البلاد بمقدار 2865 نسمة في حزيران/يونيو، وهو الشهر العشرون على التوالي من الانخفاض.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن أوّل انخفاض طبيعي في عدد السكان في عام 2020 حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد الجدد.
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