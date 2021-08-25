العراق يطارد الإرهاب.. مقتل عنصرين واعتقال 11 داعشيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 11 آخرين خلال عمليات متفرقة من البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه "بمعلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية أسفرت عن قتل عُنصرين إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في داعش بالقُرب من بحيرة نارين - مُحافظة ديالى".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب باشر بعمليات إلقاء القبض على بقايا داعش حيثُ ابتدأت الواجبات في العاصمة بغداد بعد الإطاحة بـ4 إرهابيين في الطارمية - أبو غريب - حي الفرات - الرضوانية".

وأشار إلى "تنفيذ الجهاز واجبات مُتفرقة في مُحافظات الأنبار - نينوى - كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين".

وفي وقت لاحق من اليوم، الأربعاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على 4 إرهابيين في قرى بناحية زمار غربي محافظة نينوى.

وأفادت في بيان أمني أن "عملية استباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت تواجد 4 إرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في قرى كركافر وسهل المانع بناحية زمار غربي نينوى".

وتتصاعد العمليات الأمنية التي تطلقها السلطات العراقية في تعقب فلول تنظيم داعش بعد عودة نشاط خلاياه الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.