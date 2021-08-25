مباحثات مع بوتين.. الرئيس الصيني يحث الأفغان على "الانفتاح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأطراف الأفغانية، على الانفتاح، واستبعاد الجماعات الإرهابية، في مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية الحكومية أن الرئيس الصيني ونظيره الروسي تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في أفغانستان، خلال مكالمة هاتفية، جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن شي حث جميع الأطراف في أفغانستان على "وضع إطار عمل سياسي منفتح يشمل الجميع وانتهاج سياسات معتدلة ومستقرة، وقطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية".

وبعد يوم واحد من سيطرة طالبان على كابول، أبدت الصين استعدادها، لإقامة "علاقات ودية" مع الحركة، مؤكدة أن بكين "تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله".

واستباقا لمواجهة خطر حصول فوضى في أفغانستان، التي تتشارك معها الصين حدوداً تمتدّ على 76 كلم، بدأت بكين اعتباراً من سبتمبر/ 2019 محادثات مع طالبان التي زار وفد منها الصين آنذاك.

وعلى غرار بكين أعلنت موسكو مبكرا نيتها التعامل مع طالبان، والتقى السفير الروسي بكابول ممثلا عن طالبان الثلاثاء الماضي، من أجل التنسيق بشأن أمن بعثة روسيا الدبلوماسية هناك.

