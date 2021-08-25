"التعاون الإسلامي" تدعو الجزائر والمغرب لـ"الحوار وحسن الجوار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، دولتي المغرب والجزائر إلى تغليب المصالح العليا ومبدأ حسن الجوار.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.



وأكدت أهمية "تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار".

وأشارت إلى أن "البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة, وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك".

كما طالبت باعتماد "لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر".

والثلاثاء، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب والذي اعتبرته الرباط "غير مبرر" .