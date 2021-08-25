بدون منشورات أو تجمهرات.. المغرب يستعد لانطلاق الحملات الانتخابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المنتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات ومحليات المملكة المغربية في الساعات الأولى من يوم غد الخميس، في سياق تطغى عليه جائحة كورونا.

وسجل المغرب في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الحالات الإيجابية 69.188 حالة، منها 2579 حالة حرجة.

وفي هذا الصدد، شرعت وزارة الداخلية المغربية في التواصل مع مسؤولي الحملات الانتخابية في الأحزاب السياسية المغربية، وذلك لأجل توجيههم بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها أثناء حملاتهم الانتخابية التي ستنطلق في الساعات الأولى من يوم غد الخميس.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365” من مصادر حزبية، فإن الداخلية شددت على ضرورة عدم تجاوز 25 شخصاً في التجمعات العمومية بالفضاءات العمومية المغلقة والمفتوحة.

الإجراءات شملت أيضاً منع التجمعات الانتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف اكتظاظاً وازدحاماً، إضافة إلى منع نصب خيام وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية.

ولم تلغي كورونا القافلات الانتخابية التي تُنظم عادة خلال فترات الدعاية الانتخابية، إلا أنها قلصت من حجمها، لتحصرها في خمس سيارات.

وفي نفس السياق، ألزمت الداخلية المغربية الأحزاب المغربية بضرورة إشعار السلطات المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.

كما منعت وزارة الداخلية توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين، وكذا بمقرات السكن، بيد أنه يجوز للمرشحين وضعها بأماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها.

ومن المقرر أن يشهد المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل انتخابات هي الثالثة من نوعها في عهد الدستور الجديد.

هذه الانتخابات سيتجدد بموجبها المجالس المنتخبة المحلية والجهوية، وأيضاً أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.

وعلى ضوء نتائج انتخابات مجلس النواب، سيقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفقاً للدستور، بتكليف شخص من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى بتشكيل الحكومة، واقتراح لائحة من الوزراء عليه.

وعلى المستوى السياسي، تنعقد هذه الانتخابات في سياق تنامي الانتقادات الموجهة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين دامتا حوالي 10 سنوات.