أمريكا تعلن إجلاء 4 آلاف من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، امس، أن الولايات المتحدة أجلت منذ منتصف أغسطس (آب) "أكثر من 4 آلاف شخص يحملون جواز سفر أمريكياً وأفراد عائلاتهم".



وقال المسؤول رافضا كشف هويته "نواصل الاتصال بالأمريكيين الذين كانوا مسجلين لدى السفارة في كابول لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون موجودين في أفغانستان، ولتسهيل عملية إجلائهم إذا ارادوا المغادرة".

وتابع "هذا الرقم سيواصل الازدياد في الأيام المقبلة".

وكان رئيس الأركان الأمريكي قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي إجلاء 2500 أمريكي.

وباحتساب حاملي الجنسيات الأخرى، وخصوصاً الأفغان الذين يعتبرون عرضة للخطر في بلادهم، أجلى الأمريكيون 48 ألف شخص منذ أن أقامت واشنطن الجسر الجوي في 14 أغسطس (آب) عشية دخول حركة طالبان إلى كابول واستيلائها على السلطة، وفق البيت الأبيض.

وتم إجلاء الآلاف بواسطة حلفاء الولايات المتحدة.