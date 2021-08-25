بعد أيام.. ألمانيا تنهي الجسر الجوي من كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تخطط الحكومة الألمانية لإنهاء رحلات الإنقاذ من أفغانستان قبل عطلة نهاية الأسبوع.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن تنظيم آخر رحلة جوية للألمان والعمال المحليين المعرضين للخطر، يمكن أن يكون بعد غد الجمعة.

وتأتي خطط الحكومة الألمانية رداً على تمسك الولايات المتحدة بالانسحاب في الموعد المحدد في 31 أغسطس (آب) الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء إنه لا يمكنه نفي أو تأكيد التقارير الإعلامية عن إنهاء الجسر.

ويتمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بموعد انسحاب القوات الأمريكية بحلول يوم الثلاثاء المقبل، رغم أن عدة آلاف من الأفغان لا يزالون يأملون المغادرة.

ويعتمد الحلفاء على القوات الأمريكية في تأمين مطار كابول.