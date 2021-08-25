عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 213.2 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت 5 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 213.205 مليوناً، وعدد الوفيات 4.452 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم بلغ 5.2 مليارات.