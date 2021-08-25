شكرا لقرائتكم شاهد حريقا رهيبا.. مطاحن قمح في الجزائر تتحول رماداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستمر مسلسل الحرائق في الجزائر حيث اندلع حريق مهول في مطاحن لتخزين وتحويل القمح بمنطقة آريس لساعات قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماده.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن 6 وحدات للحماية المدنية تابعة لولاية باتنة تدخلت لإخماد ومحاصرة الحريق مدعومة بـ 10 آليات تدخل وأكثر من 25 عون إطفاء.

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كما، أظهر مقطع مصور سحب الدخان تتصاعد من المطاحن فيما تحاول مركبات الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى مناطق أخرى.

حريق المطاحن 1 حريق المطاحن 3 حريق المطاحن 4

ولم تذكر الجهات الرسمية بعد أسباب ومخلفات هذا الحريق، في حين أشارت مصادر إعلامية محلية إلى ان شرارة كهربائية تسببت في اندلاعه.

وأكدت أن النيران لم تؤدي إلى خسائر بشرية، غير أنها تسببت في إتلاف كلي لمطحنة الدقيق، مشيرة الى ان رجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ مستودعات الدقيق المجاورة.

حرائق في الغابات

يذكر أن حرائق هائلة استعرت منذ التاسع من أغسطس الجاري في عشرات آلاف الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.

من حرائق الجزائر

كما تسبّبت بمقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، بحسب تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.