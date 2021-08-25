شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقوقك ".. 4 معلومات يجب وضعها فى مكان واضح بأماكن عرض المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، علي التزام المورد بوضع بيان صادر من الجهاز برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات محددا به عدد من المعلومات الهامة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 14) من اللائحة التنفيذية لتقضي بأن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحا به ما يلي:

1- حق المستهلك فى استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يوما دون أسباب أو 30 يوما في السلع المعيبة، وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.

2- كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع الجهاز.

3 - رقم السجل التجاري ومكتب إصداره .

وحظرت المادة ذاتها، على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري ، أو شرط بيع كمية معينة ، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى ، أو غير ذلك من الشروط .

وتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .