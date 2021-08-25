البابا تواضروس يقدم هدية تذكارية لمخرج "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، هدية تذكارية للمخرج بيتر ميمي عقب لقائه مع شباب ملتقى لوجوس الأول "التمتع بالجذور".

وتضمن برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس الثلاثاء، لقاءًا للمخرج الشاب بيتر ميمي، مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون في يومه الثاني.

كما أقيمت ورش فنية تدرب خلالها الشباب على بعض المهارات اليدوية مثل كيفية رسم الصليب القبطي ومدلولاته، وأساليب مبتكرة لشرح الموضوعات اللاهوتية والعقيدية.

وعقدت أيضًا اليوم أولى جلسات الشباب لطرح رؤاهم في بخصوص بعض الموضوعات الكنسية، حيث سيتم بلورتها وتقديمها لقداسة البابا لعرضها على السيمينار المقبل للمجمع المقدس.

يأتي ملتقى لوجوس الأول، الذي يشارك فيه ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن.