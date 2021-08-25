الجيزة: إزالة 27 حالة بناء مخالف و7 محلات في 8 مناطق بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تنفيذ عدد من الحملات لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة أعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، تمكنت أجهزة مركز ومدينة أبو النمرس من إزالة ٧ حالات بناء مخالف عبارة عن غرف على إجمالي مساحة ٧٥٠ م2 بمنطقة كوبري عثمان بالحرانية بشبرامنت.

وأوقفت أجهزة مدينة الحوامدية، أعمال بناء مخالف بمساكن سوق الخميس بقرية أم خنان عبارة عن تشوينات لإقامة مباني، وإزالة غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20م2 بمقابر منطقة والي.

كما نجحت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر فى ضبط 6 حالات بناء مخالف بقرية أبوغالب عبارة عن حوائط حاملة على مساحة 120 م2، والحالة الثانية أعمال بناء على مساحة 175 م2 والحالة الثالثة عبارة عن سور على مساحة 200 م2 والرابعة لأعمال بناء مخالف على مساحة 200 م2 أيضاً، والخامسة عبارة عن تشوينات لبناء على مساحة 60م2 ، والسادسة لغرفة على مساحة 12 م2، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 45 م2 بمنطقة المتحدة بقرية نكلا.

وفي البدرشين تم إزالة عدد 2 محل بالبلوك الأبيض بقرية أبو رجوان قبلي و 5 حالات بناء مخالف بقرى منشأة دهشور وأبوصير ومنشأة كاسب.

كما رصدت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية حالة بناء مخالف عبارة عن سور من الحجر الجيري على مساحة 130 م2 وإزالة أساس شقة من البلوك الجيري علي مساحه ١٣٠م2 بقرية الحارة، بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بجوار نفق الطيران بحي الطالبية.

وفي مركز العياط تم إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 100م2 تقريبا بقرية بيدف في نطاق الوحدة المحلية بطهما، كما تم إزالة حالة تعدي بالبناء على أراضي الاصلاح الزراعي على مساحة 80م2 بقرية برويش بالوحدة المحلية ببرنشت.

كما شهد حي العجوزة إزالة عدد (٧) محلات تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء في إطار أعمال التوسعة والتطوير الجارية بالشارع.

وتمت أعمال الإزالة للحالات على الفور ومصادرة مواد وأدوات البناء وإيداعها مخازن المراكز والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.