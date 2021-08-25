"الرقابة الصحية" تناقش الموقف التنفيذي لميكنة اعتماد المنشآت الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اجتماعا موسعا لاستعراض الموقف التنفيذي لميكنة خدمات التسجيل والاعتماد وآليات التحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمات الإلكترونية للهيئة على البوابة الرقمية للتأمين الصحي الشامل بحلول أكتوبر ٢٠٢١.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بمدينة نصر بحضور الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.

وقال الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن ميكنة كافة العمليات الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية، وكذلك تسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية، فضلا عن التعريف بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد وتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على التقييم الذاتي، إنما تسرع من وتيرة العمل وتجعل البيانات أكثر دقة وتحديدًا، وبالتالي أكثر جودة وكفاءة بما يسهم في تكامل وشمول الخدمات المقدمة لمنتفعي المنظومة في أي وقت وأي مكان على مستوى الجمهورية مما يعكس الفلسفة الرئيسية لمشروع التأمين الصحي الشامل.

استعرض الاجتماع آخر تطورات العمل حول تنفيذ مشروع التحول الرقمي وآليات ميكنة الخدمات الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية على البوابة الرقمية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تحقق التكامل بين عمل الهيئات الثلاث المنوط بها تطبيق المنظومة سواء فيما يتعلق بمقدمي الخدمة الصحية أو الجانب التمويلي، أو تشغيل الخدمة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أهمية ميكنة خدمات الهيئة تستهدف تفعيل سبل الرقابة على المنشآت المسجلة والمعتمدة إلى جانب قياس مدى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليه، بما يسهم في التطوير المستمر لأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حسب احتياجاتهم الصحية الفعلية مما يسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة وتقليل الهدر وبالتالي ضمان تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة وفقا للمعايير العالمية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية.

في سياق متصل، أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، حرص وزارة الاتصالات على تبنّي أحدث التكنولوجيا العالمية لتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يسهم في تحسين جودة حياة المصريين ؛ لافتًا إلى وضع عدة آليات تتيح بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة وضمان ربطها وسرعة تبادلها بما يحقق حوكمة وشفافية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ويعود بالنفع على المواطن المصري.

وأضاف: أن استراتيجية مصر الرقمية؛ تضع ملف التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة التي لا تدخر جهدا للعمل على التحول الرقمي الشامل لكافة قطاعات الدولة المصرية بشكل عام، ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بشكل خاص.

وحول المزايا التي يوفرها النظام الالكتروني، صرح د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن الهيئة تقوم بدور هام ومحوري في تقييم واعتماد المنشآت الصحية وبناء قدرات العاملين في الخدمات الصحية على التقييم الذاتي لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد من خلال العديد من البرامج التعريفية والتوعوية، وهي بذلك تقدم خدماتها لعدد ضخم من المتعاملين الأفراد والمؤسسات، وبالتالي سيستفيد هؤلاء جميعا من تيسير كل خطوات التسجيل والاعتماد وكذلك خدمات التحصيل الإلكتروني المناسبة كالدفع اونلاين من على بوابة الهيئة عن طريق البطاقات البنكية أو من خلال بوابة السداد الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

من جانبه أشار د. احمد نوح، رئيس قطاع الخدمات الصحية الرقمية بشركة فودافون مصر، إلى استكمال الذراع الثالث من منظومة ميكنة التأمين الصحي الشامل، وهو إصدار تطبيقات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، مؤكدا وضع نظام إلكتروني مميكن للمنشآت الصحية الراغبة في التسجيل أو الاعتماد ، واتخاذ كافة الإجراءات بشكل الي مميكن حال توافر متطلبات التسجيل أو الاعتماد وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الاسكوا بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة وحوكمة تتناسب مع المعايير العالمية.

وتابع: أن النظام المميكن يضمن توافر آلية واضحة ودقيقة لتسجيل واعتماد المهنيين الصحيين بما ينعكس على آلية تدفق المعلومات بكل دقة بين مقدمي الخدمة الصحية و الهيئه المنوط بها الرقابة على جودتها موضحا أن النظام يمثل طريقة سلسلة ومحوكمة للتواصل الفعال بين المنشآت الصحية والهيئة بشكل يضمن التدفق الدقيق واللحظي للمعلومات التي من شأنها في النهاية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري سواءً عن طريق الاعتماد أو الرقابة القائمة على الشفافية والتي تدور حول المواطن بشكل أساسي.

شارك في الاجتماع د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، وكل من د. نوران الغندور، ود.سيد العقدة ، أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، ود. حسام أبو ساطي ، المدير التنفيذي للهيئة ، إلى جانب ممثلي الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الشركة المنفذة لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.