ميركل: هناك مآسٍ مروعة في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

سلطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الضوء على المعاناة التي يمر بها الناس حاليا في أفغانستان، لتعيد للأذهان جنود الجيش الألماني الذين قُتلوا وأصيبوا خلال المهمة الدولية هناك.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) بشأن الأزمة التي حدثت أثناء انسحاب الجيش الألماني والحلفاء الغربيين من أفغانستان: "التطورات التي حدثت في الأيام الماضية مروعة ومريرة... بالنسبة لكثير من الناس في أفغانستان فإنهم في مأساة ليس لها مثيل".

وقبل نحو أسبوع استولت حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة، ومنذ ذلك الحين يحاول آلاف الأشخاص اليائسين الصعود على متن رحلات إجلاء دولية في مطار كابول.

وقالت ميركل إن اهتمامنا ومشاعرنا مع الجنود الذين دفعوا حياتهم ثمنا لهذه المهمة، بمن فيهم 59 ألمانيا، وكذلك مع أولئك الذين أصيبوا بجروح دائمة في الجسد والروح نتيجة مهمتهم في أفغانستان. كما أشارت ميركل إلى أحد حراسها الشخصيين السابقين الذي قُتل خلال مهمة للجيش الألماني في أفغانستان.

وذكرت ميركل أن المرء شاهدا على مدى اليأس الذي يحاول به الناس الوصول إلى مطار كابول للحصول على مقعد في طائرة إنقاذ، مضيفة أن هناك مآسٍ إنسانية مروعة حدثت هناك، عندما حاول آباء على سبيل المثال وضع أطفالهم الرضع والصغار بطريقة ما على جدران المطار في أيدي جنود الحلفاء المنقذين، أو عندما مات أفراد دهسا في حالة من الذعر أمام المطار.