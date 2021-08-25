"الإياتا" يشيد بإعادة استئناف الرحلات الجوية بالسعودية بعد توقفها بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، في بيان له اليوم الأربعاء، بإعادة فتح المملكة العربية السعودية حدودها، واستئناف الحركة الجوية الدولية؛ حيث اتخذت المملكة تدابير لتخفيف قيود السفر إليها، وتعزيز إجراءات تسهيل السفر، مع تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" من خلال فتح حدود المملكة أمام السياح، وإلغاء فترة الحجر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح، وتعزيز إجراءات تسهيل حركة المسافرين إلى المدن المقدسة، وإعادة إصدار التأشيرات للمسافرين الدوليين، وتعزيز الأنظمة والتدابير الصحية في جميع المطارات.

وقال كامل العوضي، نائب رئيس "الإياتا" في إفريقيا والشرق الأوسط: نرحب بالقرارات التي اتخذتها السعودية مؤخرًا، والخاصة باستئناف حركة النقل الجوي، مضيفًا: يسعدنا أن تواصل المملكة دعم القطاع باعتباره عاملًا أساسيًّا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما يسهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران بعد أكثر من عام على إغلاق الحدود في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين إلى المملكة بمقدار 3 أضعاف مع رحلات طيران إلى 250 وجهة".

وأضاف العوضي: وفَّر قطاع الطيران في السعودية عام 2019، نحو 977 ألف وظيفة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 240 مليار ريـال سعودي، لكن الأزمة أدت إلى وضع 361 ألف وظيفة، و85 مليار ريـال سعودي في دائرة الخطر، ويُعد استئناف الحركة الجوية الدولية خطوةً ضروريةً لتسريع تعافي السوق الدولية للمملكة؛ إذ من غير المتوقع أن يعود الطلب على السفر إلى مستوياته في عام 2019 قبل عام 2024.

وتابع نائب رئيس "الإياتا" في إفريقيا والشرق الأوسط: تميزت المملكة بشبكة نقل جوي رائدة في الشرق الأوسط، تربطها بمختلف وجهات المنطقة والعالم قبل أزمة كوفيد-19، إلا أن هذه الجائحة أثرت بشكل كبير على القطاع؛ حيث تراجع مستوى الربط الجوي بنسبة 96% مقارنةً مع ما كان عليه قبل الأزمة، ما يُبرز أهمية الإجراءات الأخيرة من فتح الحدود، وتخفيف قيود السفر في عودة تواصل السعودية مع العالم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

واختتم العوضي: نواصل دعوة جميع الحكومات؛ بما فيها الحكومة السعودية، إلى رفع جميع قيود السفر للمساعدة على استعادة مستويات الطلب، وتنشيط قطاعي السفر والسياحة اللذين يعتمد عليهما اقتصاد الدول بشكل كبير.