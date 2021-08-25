ميركل: القرار بشأن إجلاء المعاونين الأفغان كان صعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القرار بشأن تحديد توقيت إجلاء الموظفين المحليين الذين عاونوا جهات ومؤسسات ألمانية في أفغانستان بأنه كان معضلة صعبة.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): "دعونا نتخيل للحظة أن ألمانيا لم تبدأ بسحب الجيش الألماني في الربيع فحسب، بل قامت أيضا بسحب الموظفين والمعاونين المحليين لدى منظمات الإغاثة الألمانية... من المؤكد أن البعض كان سيشيد بذلك باعتباره حذرا استباقيا، بينما سيرفضه البعض الآخر باعتباره موقفا يتم التخلي فيه عن الناس في أفغانستان وتركهم لمصيرهم"، مضيفة أن كلا وجهتي النظر لها ما يبررها.

وذكرت ميركل أنه في ذلك الوقت رأت الحكومة الألمانية أسبابا وجيهة للغاية لمواصلة مساعدة الناس في أفغانستان بعد انسحاب القوات، على الأقل فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، موضحة طبيعة هذه المساعدات بأنها "مساعدات أساسية محددة للغاية تبدأ من وحدات الرعاية الصحية للولادات وصولا إلى إمدادات المياه والكهرباء".

وأوضحت ميركل أنه فيما بعد أصبح من السهل تحليل الموقف وتقييمه، وقالت: "معرفة كل شيء بالضبط والتنبؤ به فيما بعد كان أمرا سهلا نسبيا"، مضيفة في المقابل أنه كان لا بد من اتخاذ القرار وفقا للموقف في ذلك التوقيت، مشيرة إلى أن التركيز الآن منصب "بكل قوة" على رحلات الإجلاء.