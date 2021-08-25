الرئيس الإيراني يعين عسكريا نائبا له للشؤون الاقتصادية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 13 دقيقة

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين محسن رضائي، نائبًا للرئيس للشؤون الاقتصادية وأمينًا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات وأمينًا للهيئة الاقتصادية الحكومية، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.

وشغل رضائي (67 عامًا)، منصب سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام على مدى الـ 14 عامًا الماضية، وكان سابقًا القائد العام للحرس الثوري الإسلامي لمدة 16 عامًا، وهو من بين الشخصيات العسكرية البارزة.

وكان رئيسي عين سابقًا محمد مخبر، الرئيس التنفيذي لما يسمى ”لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني“، إحدى أغنى المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد آية الله علي خامنئي، نائبًا أوّلا له.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف حزيران/يونيو الماضي، كان رضائي من بين المنافسين للرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وانتقد رضائي الوضع الحالي في إيران ودعا إلى مراجعة بعض أشكال الحكم.

وكان رضائي اقترح خطة الإدارة الفيدرالية في الفترات السابقة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفي حملة الدعاية للانتخابات الأخيرة، وعد بزيادة قوة الريال من العملة الوطنية الإيرانية، وقال ”إنه سيكون قادرًا على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب دراسة الدكتوراه في الاقتصاد“.

محسن رضائي

وشكك بعض المرشحين في تعليم محسن رضائي الذي يحمل رتبة عسكرية في الحرس الثوري، واتهموه بإرغام أساتذة الجامعة على الحضور إلى مكتبه وتعليمه.

وشغل رضائي منصب تشخيص مصلحة النظام (أحد أجهزة الحكم) منذ تعيين أكبر هاشمي رفسنجاني رئيسًا للمجلس منذ عام 1997 وحتى 2017، وبعد وفاة رفسنجاني في يناير 2017، وتعيين صادق لاريجاني رئيسًا للمجلس، كانت هناك تقارير تفيد بأنه قد يتم استبدال رضائي، لكنه ظل في منصبه بتأييد من خامنئي.

وحل رضائي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في حزيران/يونيو الماضي بالمرتبة الثانية بحصوله على قرابة 3 ملايين ونصف المليون صوت من الناخبين الإيرانيين.