صور أقمار صناعية تكشف.. مشكلة فنية في منشأة نووية وسط إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2021 11:38 صباحًا

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وقوع مشكلة فنية في منشأة أردكان الإيرانية النووية، وسط البلاد.

كما بينت الصور، بحسب ما أفاد معهد “إينتل لاب للأبحاث” كومة نفايات نووية في محيط المنشأة، مما يدُل على وجود مشكلة فنية في خط الأنابيب.

إلى ذلك، يمكن أن يشير مكب النفايات الجديد الذي تم إنشاؤه حول المصنع منذ أبريل الماضي، بحسب ما بين تحليل ومقارنات للصور منذ أشهر، إلى “نشاط إنتاجي مستمر” في المصنع.

يذكر أن موقع أردكان النووي يعمل منذ عام ألفين وخمسة، ويضم مصنعا لإنتاج مسحوق اليورانيوم المٌركّز، أو ما يعرف بالكعكة الصفراء، الذي يستخدم كوقود للمفاعلات النووية، أو في تصنيع السلاح النووي.

وسبق أن قدرت جهات غربية إنتاج المنشأة من الكعكة الصفراء، بما يتراوح بين أربعين إلى خمسين كيلوغراما بشكل سنوي.