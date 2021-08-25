عاجل.. الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية على الحدود.



ونقل الموقع الإلكتروني للجيش الأردني عن مصدر عسكري، لم يسمه، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ومنذ بدء العام الحالي، أحبطت القوات المسلحة الأردنية العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لجميع العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها.