كولومبيا.. 12 قتيلا جراء انفجار منجم في البلاد

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن 12 من عمال المناجم لقوا حتفهم جراء انفجار وقع في منجم للفحم بمقاطعة بوياكا بوسط البلاد.



ووقع الانفجار في المنجم الواقع بمدينة توباجا، التي تبعد حوالى 220 كم شمال شرق بوجوتا.

وأفادت محطة كاراكول الإعلامية المحلية بأن العمال كانوا على عمق 500 متر تحت سطح الأرض عندما وقع الانفجار بسبب تراكم غاز الميثان.

وتتكرر الحوادث الخطيرة في المناجم الكولومبية، التي غالبا ما تفتقر لوسائل الأمان. وتمثل أنشطة التعدين غير القانونية على وجه الخصوص مشكلة في عدة بلدان في أمريكا اللاتينية.

ولم تعط السلطات أي إشارة على أن المنجم المعني كان يتم تشغيله في إطار عملية غير قانونية.