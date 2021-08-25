رابطة 'الليغا' ترفض قرار الفيفا وتدعم الأندية الإسبانية

وذلك بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة التوقف الدولي الخاص بمنطقة الكونميبول خلال شهري سبتمبر و أكتوبر من 9 أيام إلى 11 يوما.

الرابطة وصفت قرار الفيفا بالأحادي الجانب والخطير بعد تمديده النافذة الدولية للكونميبول لمدة يومين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وذكرت الليغا أن الاتحاد الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار الحلول التي تم اقتراحها في ملتقى دوريات العالم وبهذا أكدت الليغا دعمها الكامل للأندية واستعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار الفيفا.