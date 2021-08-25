طقس الايام الاربعة المقبلة.. تصاعد للغبار وتسجيل نصف درجة الغليان في محافظتين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغيّر في درجات الحرارة".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقة الشمالية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية والوسطى فسيكون الطقس صحواً حاراً، ولا تغيّر في درجات الحرارة".



وأشار البيان إلى أن "طقس يوم السبت سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً حاراً ، ولا تغيّر في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً ، ولا تغيّر في درجات الحرارة".

ولفت الى أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة".