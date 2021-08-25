عاجل.. مقتل 100 إرهابي في عملية أمنية للنيجر قرب بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن جيش النيجر، الأربعاء، مقتل أكثر من مئة إرهابي في عملية أمنية قرب الحدود مع بوركينا فاسو.



جاء ذلك ردا على مقتل 19 جنديا، على أيدي إرهابيين شمال غرب البلاد، نهاية الشهر الماضي.

وأضاف الجيش أنه تمت مصادرة أسلحة وذخائر ومركبات، تابعة للمليشيات.

والأحد الماضي، قتل 19 مزارعا في هجوم شنه مسلحون يرجح أنهم إرهابيون على مصلين بمسجد في قرية بمنطقة تيلابيري (غرب) النيجر.

وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان إن "الهجوم الذي استهدف سكانا مدنيين أثناء صلاة العشاء، أسفر حسب حصيلة مؤقتة عن مقتل 19 شخصا وجرح اثنين آخرين".

وترتبط الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، خصوصا بتنظيمي القاعدة أو داعش في الصحراء الكبرى.

وتعود آخر مجزرة سقط فيها مدنيون إلى 16 أغسطس/آب في قرية داري داي (بانيبانغو) حيث قتل مسلحون على دراجات نارية 37 شخصا يعملون في حقل بينهم أربع نساء و13 قاصرا، حسب تقرير رسمي.