شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بتنظيم الإعلانات على الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 43 لسنة 2021 بتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المادة الأولى

يحظر على المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي ما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح کتابی بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

المادة الثانية

يشمل هذا القرار جميع أجهزة الصحافة والإعلام المرئية والمسموعة والرقمية والإلكترونية وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة وتطبق لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكامه.