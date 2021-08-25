شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستهدفات هامة للحكومة بخطة 2021/2022 لتحسين معيشة المواطنين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة عدة مستهدفات لتحسين أوضاع معيشة المواطنين خلال خطتها لعام 2021/2022، من بينها خفض معدل النمو السكانى وخفض معدل التضخم والبطالة ونرصد فيما يلى عددا من مستهدفات الحكومة في خطتها للعام الحالي:
- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017.
- تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019.
- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.
- تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 2019/2020.
- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد 2017.
- الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي.
- المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات.