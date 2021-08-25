شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستهدفات هامة للحكومة بخطة 2021/2022 لتحسين معيشة المواطنين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة عدة مستهدفات لتحسين أوضاع معيشة المواطنين خلال خطتها لعام 2021/2022، من بينها خفض معدل النمو السكانى وخفض معدل التضخم والبطالة ونرصد فيما يلى عددا من مستهدفات الحكومة في خطتها للعام الحالي: