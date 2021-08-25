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7 مستهدفات هامة للحكومة بخطة 2021/2022 لتحسين معيشة المواطنين.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة عدة مستهدفات لتحسين أوضاع معيشة المواطنين خلال خطتها لعام 2021/2022، من بينها خفض معدل النمو السكانى وخفض معدل التضخم والبطالة ونرصد فيما يلى عددا من مستهدفات الحكومة في خطتها للعام الحالي:

  1. خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017.
  2. تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019.
  3. خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.
  4. تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 2019/2020.
  5. خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد 2017.
  6. الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي.
  7. المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات.
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MO Nasa

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