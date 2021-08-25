شكرا لقرائتكم خبر عن 4228 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأربعاء، 4228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع ثمان حالات مقارنة بأمس الثلاثاء، وتراجع بواقع 1158 حالة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1179 حالة) وفي الثلاثينات (890) وفي الأربعينيات (663) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 725 حالة تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 277 شخصا، بارتفاع 9 حالات عما تم تسجيله أمس الثلاثاء، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم نحو 1964 على مستوى البلاد، بزيادة قدرها 29 حالة مقارنة بيوم أمس.