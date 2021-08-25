شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاد الآلاف في مطار كابول للإجلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن آلاف الأشخاص مازالوا يحتشدون حول مطار كابول، صباح اليوم الأربعاء، على أمل السفر، في رحلة إجلاء من أفغانستان.

فقد أظهرت مقاطع الفيديو مئات الأفغان وهم ينتظرون في خندق، خارج أرض المطار.

وشوهد أحد الرجال في مقطع فيديو وهو يتسلق جدار الخندق، لكن جنديين دفعاه للخلف.

وبدأت الدول في نقل من تم إجلاؤهم من رعاياها من مواقع أخرى وجلبهم إلى المطار، بسبب الوضع الفوضوي، حول مداخل المطار.

وقال شخصان مدرجان على قائمة إجلاء أمريكية أنه تم استدعاؤهما إلى مكان بالمدينة واصطحباهما من هناك إلى المطار في قافلة مدرعة.