شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند : 18 ألف و417 حالة إصابة جديدة بكورونا و297 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء تسجيل 18 ألفا و417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت البلاد 297 حالة وفاة، لتتجاوز حصيلة الوفيات عشرة آلاف حالة ، بحسب ما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 21 ألفا و186 مريضا وخرجوا من المستشفيات.

ومنذ الأول من نيسان/إبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كان هناك مليون و73 ألفا و505 مرضى، تعافى منهم 875 ألفا و589 .

ومنذ بدء الجائحة أوائل العام الماضي، تم تسجيل مليون و102 ألف و368 حالة تعافى منها 903 آلاف و15 حالة.

وبلغت حصيلة الوفيات 9991 حالة، في الموجة الثالثة وعشرة آلاف و85، منذ بدء الجائحة أوائل العام الماضي.