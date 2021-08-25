تدمير 6 مضافات لداعش في مطيبيجة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن اللواء 88 في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية تفتيش منطقة العيث في مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز أن "قوات اللواء 88 من الحشد الشعبي، تمكن من العثور على 6 مضافات لعناصر داعش إحداها تحتوي على مواد طبية وغذائية، اذ دمرت فرق مكافحة المتفجرات في اللواء المضافات بالكامل لكي لا تستغل من قبل الإرهابيين مجددا".

وشرع اللواء 88 في الحشد الشعبي، صباح اليوم، بعملية أمنيّة لملاحقة فلول داعش في منطقة العيث والقرى المحيطة بها ضمن قاطع عمليات مطيبيجة.