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القبض على اربعة ارهابيين في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على اربعة ارهابيين في نينوى.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية استباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - التي اكدت تواجد اربعة ارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في قرى كركافر وسهل المانع بناحية زمار غربي نينوى ، وعلى اثر المعلومات توجهت مفارز الشعبة المذكورة وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من مكافحة زمار نحو اهدافها والقت القبض على المتهمين حيث تم تسليمهم لجهة الطلب".

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MO Nasa

MO Nasa

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