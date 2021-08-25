بغداد - ياسين صفوان - ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على اربعة ارهابيين في نينوى.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية استباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - التي اكدت تواجد اربعة ارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في قرى كركافر وسهل المانع بناحية زمار غربي نينوى ، وعلى اثر المعلومات توجهت مفارز الشعبة المذكورة وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ومفرزة من مكافحة زمار نحو اهدافها والقت القبض على المتهمين حيث تم تسليمهم لجهة الطلب".