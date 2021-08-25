انت الان تتابع خبر بالفيديو: الترقب والتوجس يتسيدان المشهد في العالم بعدما طالت مدة جائحة كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محليا تشير الانباء الى ان الوضع الصحي بما يخص كورونا مازال قلقا في العراق على الرغم من استقرار منحنى الاصابات منذ اسابيع والذي يقابله زيادة ملحوظة في اعداد الملقحين،، الا ان هذا لا يعني وصول العراق الى المناعة المجتمعية التي حققتها بعض الدول نتيجة ارتفاع اعداد الملقحين فيها الى اكثر من النصف،، ووفقا لما اشارت اليه الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية فان تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين اكثر من 70%، مؤكدة ان هذا لا يعني السيطرة التامة على الوباء ويضاف لها تحول سلالات الفيروس كلها اسباب تحول دون تحقيق المناعة في القريب العاجل.هذا وعلقت الصحة ايضا على زيادة نسب الملقحين بوصفها ان لها ايجابيتين مهمتين ، إذ إنها تخفض معدل تسجيل الاصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات لكنها أيضاً لا تعني ايقاف الوباء.

فبعد ان تجاوزت اعداد الوفيات حول العالم الاربعة ملايين واكثر من مئتين مليون اصابة، تتحول الانظار الى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لتعزيز المناعة، بعض الدول شرعت في اخذ الجرعة المعززة والعراق رهنا بقرار الصحة العالمية المرتقب بهذا الشأن.

