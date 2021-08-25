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تدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الأربعاء، تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة "خميس مشيط" جنوبي .

وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي.

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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