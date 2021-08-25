الصين تعقب على اجتماع "ياباني تايواني" مرتقب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الخارجية الصينية، الأربعاء، اليابان إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، ردا على تقارير إعلامية بأن اليابان والحزبين الحاكمين في تايوان سوف يجرون محادثات أمنية يوم الجمعة.



وأضاف: "يجب على اليابان أن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وتعد تايوان واحدة من عدة نقاط ساخنة في العلاقات بين الصين وعدة دول، حيث تعتبر بكين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي جزءا من أراضيها ولطالما دافعت عن ضرورة إعادة توحيدها في نهاية المطاف مع البر الرئيسي.