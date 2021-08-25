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تسجبل 194 إصابة بكورونا و7 وفيات بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 194 إصابة بفيروس و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن إجمالي الحالات المسجلة حتى مساء الثلاثاء بلغ 286735 من بينها 16683 وفاة.

 

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 153 متعافياً من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 236228 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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