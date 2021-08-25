الأمن الروسي يعتقل 31 إرهابياً في 4 أقاليم بينهم مدينة موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اعتقلت الأجهزة الأمنية في روسيا، الأربعاء، 31 إرهابيا في 4 أقاليم بينها مدينة موسكو.



وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه "تم الكشف عن نشاط لمنظمة جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية لعام 2019) واعتقال 31 شخصًا بينهم قياديان"​​​.

وبحسب البيان، قام أعضاء الخلية بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين في سوريا، إضافة الى دعوات لارتكاب جرائم إرهابية.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، وفي إطار عملية خاصة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك.