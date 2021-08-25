الأم لحقت بابنتها.. أب يقتل ابنته وزوجته حرقًا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

ارتفع عدد ضحايا حادث إشعال زوج النيران في زوجته وابنتيه إلى ضحيتين، وذلك بعدما فارقت الأم الحياة صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها، لتلحق بابنتها الكبرى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة أمال قرني 46 عامًا، متأثرة بإصابتها بحروق في الوجه والذراعين والساقين، إثر قيام زوجها "أ. م.ح"، 51 عامًا، بإضرام النيران فيها وابنتيه، "فاطمة 19 عامًا"، والتي توفيت فور وصولها المستشفى، و"أسماء 16 عامًا"، مصابة بحروق متعددة بالجسم.

وأقدم الزوج المتهم على سكب البنزين على أسرته وإشعال النيران فيهم، لرغبته في بيع الشقة محل سكنهم، وإصرارهم على الرفض.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.