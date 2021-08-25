بالصور.. استرداد 19 فدانًا أراضي أملاك دولة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

استردت الوحدة المحلية لمدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، قطعتي أرض زراعية أملاك دولة، بمنطقة العلميين، في قرية كفر داود، بإجمالي مساحة 19 فدانًا، و18 قيراطًا بعد سحبها من غير الجادين.

وأشرفت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، على تنفيذ القرار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل اللجان لاسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وإزالة التعديات.