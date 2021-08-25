ارتفاع الكوسة.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي والرومي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و22 جنيها، بارتفاع جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بانخفاض جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5.5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.