المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن فوز الشركة بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطول 150 كم،ويتضمن إنشاء ٣ كباري بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عملا صناعيا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن الطريق يربط بين مقاطعتى كامويشا وكانجا وتبلغ تكلفته 110 ملايين يورو، بتمويل من صندوق التنميةالأوروبى.

وكشف فاروق أن الشركة قد بدأت مؤخراً في تنفيذ مشروع إنشاء وتأثيث مبنى وزارة الدفاع الوطني الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، والذيفازت به من خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق.

واختتم المهندس سيد فاروق بأن المقاولون العرب فى الكونغو الديمقراطية قد اكتسبت ثقة العملاء كنتيجة لجودة الأعمال التي تنفذها،والالتزام بمواعيد التسليم، لافتاً إلى أن الشركة تنتهى حالياً من تنفيذ طريق باتشامبا لوانجي وعدد من الطرق الداخلية بمدينة كينشاسا،وكذلك تطوير شبكة ومحطة المياه بمدينة أوفيرا.