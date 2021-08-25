الملا يشهد توقيع الاتفاقية التأسيسية لشركة مصر للميثانول والبتروكيماويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة "مصر للميثانول والبتروكيماويات" لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة حلوان للأسمدة، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، وکریم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة.

وحضر التوقيع أيضا المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

ويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلي من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة %35 لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 30%.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً، بحسب البيان.

ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتي تعطي المشروع أفضلية تنافسية نظراً للميزات الاقتصادية العديدة التي تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وقال وزير البترول إن هذا المشروع الحيوي يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التي تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية في ظل التقدم الذي حققته مصر برعاية القيادة السياسية في مجال الطاقة والبتروكيماويات واكتشافات الغاز الطبيعي والتي انعكست آثارها بقوة على القطاعات الاقتصادية والخدمية.

كما أكد الوزير التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأهلي والتي تسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأوضح المساهمون أن هذا المشروع تم دراسته بعناية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إسناد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع إلى واحد من أكبر بيوت الخبرة فى هذا المجال وأكدت نتائج الدراسة التي تمت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والتسويقية.

وأشار سعد أبو المعاطي إلى أن المشروع الذي يقام على مرحلتين حصل على الموافقات اللازمة سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي، مشيداً بالدعم الذي تلقاه مشروعات البتروكيماويات من الدولة، والدعم المستمر من وزارة البترول لمختلف مشروعات شركة أبوقير للأسمدة وشراكتها المثمرة مع قطاع البترول.