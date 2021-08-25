"اليونيسف" : كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن

اسماعيل عبد الحي - قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنريتا فور أمس الإثنين، إن كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن، كان من الممكن تجنب موته، مشيرة إلى أن نحو 11.3 مليون طفل في حاجة للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت فور خلال إجتماع لمجلس الأمن، "في اليمن يموت طفل كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات"، مؤكدة أن 1.6 مليون طفل نزحوا هذا العام بسبب العنف".

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة "اليونيسف": "اليوم في اليمن هناك ما يقرب من 21 مليون شخص، بما في ذلك 11.3 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويعاني 2.3 مليون طفل من سوء التغذية ونحو 400 ألف دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وهم يواجهون الموت المؤكد".

وأشارت إلى أن أكثر من 10 ملايين طفل ونحو 5 ملايين إمرأة يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.

سبوتنيك