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تايوان تسجل صفر إصابات بكورونا للمرة الأولى منذ مايو

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ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكرت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز"، ومقرها تايبيه، أن تايوان لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس المستجد اليوم الأربعاء، وذلك نقلاً عن عمدة مدينة تاينان، هوانج وي تشي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، أن إجمالي الاصابات اليومية بمرض "كوفيد 19-"، تراجع إلى الصفر، لأول مرة منذ التاسع من مايو الماضي.
وكانت تايوان سجلت أمس الثلاثاء 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالة عدوى محلية واحدة، وخمس حالات وافدة من الخارج، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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