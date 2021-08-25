مقتل 12 شخصاً في انفجار منجم بكولومبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 12 شخصا وجرح آخر في انفجار عرضي في منجم للفحم غير مرخص له في كولومبيا على ما أفادت الوكالة الوطنية للمناجم وكالة فرانس برس.

ونجم الانفجار عن مزيج من غاز الميثان وغبار الفحم على ما أوضحت الوكالة مشيرة إلى أن هذاالمنجم لا يملك ترخصيا لاستخراج الفحم.

وأضافت هذه الوكالة العامة أن نحو 60 % من القتلى الذي قضوا في حوادث منجمية سقطوا في مناجم غير مرخصة هذه السنة.

وسجلت كولومبيا العام الماضي مقتل 171 شخصا جراء حوادث مناجم في مقابل 82 في العام السابق.

في العام 2020 انتجت كولومبيا 48,4 مليون طن من الفحم في مقابل 82,4 مليونا في العام 2019. وقالت الوكالة الوطنية للمناجم إن كولومبيا هي خامس منتج للفحم في العالم.