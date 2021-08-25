نائبة الرئيس الأمريكي: هناك حاجة لزيادة الضغط على بكين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن هناك “حاجة لزيادة الضغط على بكين” و “تحدي تنمرها” في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت كامالا هاريس، متحدثة في هانوي يوم الأربعاء: ” هناك حاجة لزيادة الضغط على بكين وتحدي تنمرها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه”.

وبدأت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الأربعاء زيارة لفيتنام في محاولة لتعزيز تحالفات بلادها في مواجهة الصين، إلا أن عمليات الإجلاء الفوضوية في أفغانستان تلقي بظلالها على هذه الجولة وتثير الذكرى القاتمة لسقوط سايغون في العام 1975.

وتجري هاريس خصوصا لقاء مع الرئيس الفيتنامي، نغوين شوان فوك، ورئيس الورزاء، فام مينه شينه. وستتناول معهما تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن والنظام الشيوعي الفيتنامي، فضلا عن التحديات التي تطرحها بكين، في بحر الصين الجنوبي خصوصا.

تصرحات هاريس في فيتنام تأتي مماثلة لتصريحاتها التي أطلقتها أمس خلال زيارتها سنغافورة، إذ اتهمت هاريس هناك بكين بمواصلة “الإكراه” و”الترهيب” في بحر الصين الجنوبي.

وتعهدت هاريس بأن تسعى واشنطن إلى جعل منطقة المحيط الهادئ حرة ومفتوحة، وجاء تعهدها هذا خلال زيارتها إلى سنغافورة.

من جانبها اتهمت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الأربعاء، هاريس بالسعي إلى دق إسفين بين الصين وجيرانها في جنوب شرق آسيا، بعد تصريحاتها السابقة في سنغافورة بأن بكين استخدمت الإكراه والترهيب لدعم مطالبها البحرية في المنطقة.