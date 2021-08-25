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بريطانيا تعلن إجلاء جميع رعاياها "تقريبا" من أفغانستان.. التفاصيل الكاملة

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محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بلاده قامت بإجلاء جميع رعاياها "تقريبا" من أفغانستان.

 

وأضاف راب: "تقريبا جميع مواطني المملكة المتحدة الذين ليس لديهم جنسية مزدوجة غادروا أفغانستان".

 

وأشار إلى أن بريطانيا ترغب في عودة مطار كابول إلى عمله بشكل طبيعي.

 

ومنذ سيطرة حركة طالبان على كابول منتصف الشهر الجاري، تسارع الدول الغربية الخطى لإجلاء رعاياها وأكبر عدد من الأفغان المعرضين للخطر.

 

فيما تسود حالة من الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية كابول ومحيطه، أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات الإصابات ضمن محاولات للفرار خارج البلاد ضمن عمليات الإجلاء المتواصلة.

 

والإثنين، حذر مسؤول في حركة طالبان من تمديد بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان بعد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد.

 

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن المتحدث باسم حركة طالبان، سهيل شاهين، أن بقاء القوات الأمريكية بعد 31 أغسطس/آب خط أحمر.

 

وأضاف: "إذا طلبت أمريكا أو بريطانيا مزيدا من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء، فالجواب هو لا، أو ستكون هناك عواقب، فهذا يعني تمديدا للاحتلال، وهو أمر لا داع له".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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